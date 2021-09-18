Ставровский — о матче с «Ак Барсом»: «Напряженная игра. Один гол решил все»

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:1).

«Напряженная игра, никто не хотел проигрывать. Один гол решил все. К сожалению, второй матч подряд не можем забить и получаем такой результат. Прошлый матч сыграли 0:2, сегодня — 0:1. Будем над этим работать», — цитирует Ставровского официальный сайт «Ак Барса».

Автором единственной шайбы в матче стал форвард «Ак Барса» Кирилл Петров, которому ассистировал Пер Линдхольм.