Ставровский — о матче с «Ак Барсом»: «Напряженная игра. Один гол решил все»
20:45
Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:1).
«Напряженная игра, никто не хотел проигрывать. Один гол решил все. К сожалению, второй матч подряд не можем забить и получаем такой результат. Прошлый матч сыграли 0:2, сегодня — 0:1. Будем над этим работать», — цитирует Ставровского официальный сайт «Ак Барса».
Автором единственной шайбы в матче стал форвард «Ак Барса» Кирилл Петров, которому ассистировал Пер Линдхольм.
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