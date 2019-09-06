Крэйг Мактавиш: «Нашему началу сезона нет оправданий на данный момент»

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш оценил игру команды в матче против «Торпедо» (3:4).

— Очень неприятное начало сезона для нас, — приводит слова тренера официальный сайт «Локо». — Как и в предыдущей игре, первый период сыграли неплохо — забили и имели шанс, может быть, забить еще. Второй период опять получился провальным. Не смогли ничего изменить, пока не оказались в раздевалке. В третьем периоде уже играли по-другому, имели много моментов, много возможностей сравнять счет. И, в принципе, сравняли, но не засчитали этот гол. Я не видел этот момент, пока ничего не могу сказать по нему.

— В первом периоде у вашей команды было очень много обрезов, второй получился провальным. Команда не готова психологически или физически?

— Физически мы выглядим нормально, ровно как и психологически. Да, мы совершаем какие-то ошибки, это больше идет от головы. Нам надо все это исправлять, и так получается, что мы должны это делать через боль поражений и наших ошибок.

— В третьем периоде не выходили на лед Денис Алексеев и Даниил Мисюль. С чем связаны такие корректировки?

— Мы решили немного сократить нашу «скамейку» в третьем периоде. Вторую игру подряд наше второе звено играет не очень удачно. Денис — центрфорвард в этом звене, поэтому мы решили дать ему передохнуть. Но завтра надо все это исправлять, будем над этим работать. Оба этих игрока очень важны для нашей команды.

— Что вы можете сейчас сказать болельщикам? В Ярославле такую игру, тем более накануне 7 сентября, никто не поймет.

— Для всей команды трагедия — это ужасно. Я лично знал и играл с тремя ребятами, которые были на том самолете. Нашему началу сезона нет оправданий на данный момент.

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