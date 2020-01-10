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Кирилл Капризов: «Не знаю, забью ли 30 голов, но постараюсь»

10 января 2020, 23:09
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Форвард ЦСКА Кирилл Капризов после матча с «Куньлунем» (3:0) отметил, что постарается второй сезон подряд достичь отметки в 30 голов в регулярном чемпионате КХЛ.

Капризов отметился дублем и результативной передачей. Форвард с 21 голом возглавляет список лучших снайперов сезона. В прошлом сезоне хоккеист забил 30 голов в регулярном чемпионате.

— Я много раз говорил, что у нас в команде нет разницы, с кем в звене выходить — с любым можно играть, — цитирует «РИА Новости» Капризова. -Сейчас нашим травмированным парням главное выздороветь, потом уже выйдут и помогать будут команде. Я не знаю, удастся ли забить 30 голов в этой «регулярке», но я постараюсь. Сегодня у нас вышли Максим Соркин и Никита Ртищев, призеры молодежного чемпионата мира, они молодчики. Соркин мог в меньшинстве забить, еще были моменты — но ничего страшного, еще забьют.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200110/1563275297.html

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