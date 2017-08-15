Илья Воробьев: "Советский хоккей уходит в прошлое"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от "Сибири" (0:2) в матче Мемориала Ромазана отметил, что команде нужно забыть об этой игре и продолжить готовиться к сезону. Наставник добавил, что по-прежнему команда ищет себя в большинстве.

– "Сибирь" с победой! Не забив ни одного гола, выиграть матч невозможно, - сказал Воробьев.

– Сегодня практически в три раза перебросали соперника. Что не получилось в завершении?

– Хоккей такая штука, что ребята у них вышли играть от ножа, пластались. Здорово Салак сыграл. Такие игры бывают, нам надо правильно это переварить. Работаем дальше. У нас есть неделя, чтобы подготовиться к чемпионату.

– Насколько вы считаете проблемой игру в большинстве и тот момент, что в первой бригаде четыре праворуких игрока?

– Будем думать. Проблема в большинстве есть. Мы привыкли к другому от наших ребят. Работаем над этим очень много, намного больше, чем в прошлые годы.

– Со стороны показалось, что были проблемы с началом атаки. Были не готовы к прессингу со стороны соперника?

– Мне так не показалось. "Сибирь" очень хорошо и активно сыграла. Это современный хоккей – люди не делают ошибки, бегают в две стороны очень активно. Советский хоккей уходит в прошлое – раскаты, закаты. Его фактически очень мало осталось. (Юрий ШИРИНКИН) ​