Илья Воробьев: "Давайте исключим вопрос о Дацюке на пресс-конференциях"

Главный тренер СКА Илья Воробьев поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ. Счет в серии 2-2.

- Когда Волшебник будет готов?

- Когда Дацюк будет готов, тогда и увидите. Давайте этот вопрос исключим на пресс-конференциях.

- Почему в первом периоде снова слабо сыграли?

- Главное - результат. Согласен, что в первом периоде играли не удачно, первая смена была хорошая, потом из ритма выпали. Потом действовали хорошо.

- Какие изменения стали ключевыми после возвращения в Санкт-Петербург?

- Изменения после первых игр в Москве были. Забросили – молодцы, значит, мы ищем ключи, ребята лезут на ворота. (Егор Бычков)

Все о КХЛ - здесь