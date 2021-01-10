И.о. главного тренера «Нефтехимика» прокомментировал поражение от «Витязя»

И.о. главного тренера «Нефтехимика» Павел Костичкин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (0:3).

— Тяжелая была игра. Это нехороший результат для нас. Ребята старались, пытались сыграть где-то красиво, где-то немножко недоработали, — приводит слова тренера сайт «Витязя». — С победой команду соперника. Детальный разбор полетов будет чуть позже. На данный момент я могу сказать, что нам не хватило немножко точности, мастерства и удачи. Ребята все старались, не могу сказать, что сегодня была чисто проиграна игра. Мы хотели сегодня победить, но не получилось.

— Можно отметить вратаря?

— Иванников провел неплохую игру. Жаль, первый гол, но так бывает...