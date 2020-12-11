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Хенкель рассказал секрет успеха в матче против против минского «Динамо»

14:08
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Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

«Надеюсь, что мы сыграем «на ноль» и побольше забьем. Как я уже сказал, у «Динамо» молодая, амбициозная и быстрая команда. Такие обычно всегда опасны в атаке. Мы уже играли в Минске, там всегда тяжело играть, болельщики «Динамо» гонят свою команду вперед. Но сегодня наши болельщики будут поддерживать нас, надеемся их порадовать», — цитирует Хенкеля пресс-служба казанского клуба.

Матч «Ак Барс» — «Динамо» пройдет в пятницу, начало — в 19.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/20077.html

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