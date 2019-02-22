18:44 | Хоккей — КХЛ

Гусев стал вторым игроком в истории КХЛ, набравшим более 80 очков за сезон

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Нападающий СКА  Никита Гусев стал вторым хоккеистом в истории КХЛ, которому удалось набрать более 80 очков за сезон.

Форвард отметился голом и результативной передачей в текущем поединке своей команды с "Трактором". Таким образом, он набрал 81 (17+64) очко в сезоне. 

Бомбардирский рекорд принадлежит капитану "Металлурга"  Сергею Мозякину, набравшему 85 очков в сезоне-2016/17. В сезоне-2010/11 80 баллов за результативность оказалось на счету Александра Радулова, выступавшего в то время за "Салават Юлаев".

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