Герман Титов: «Канадцы и американцы относят Россию к своим главным конкурентам на МЧМ»

Известный российский тренер Герман Титов рассказал об игроках молодежной сборной России, выступающих за океаном.

— Молодежный чемпионат мира, хоть и не проходит на этот раз в Северной Америке, тем не менее тут к нему все равно повышенное внимание, — сказал Титов. — Канадцы и американцы обсуждают своих главных конкурентов, к которым относят и сборную России. В команде Валерия Брагина, с которым мы еще в 80-х вместе выступали за воскресенский «Химик», есть несколько ребят, выступающие за океаном. Они имеют хорошую прессу и это не удивительно.

Результативности защитника Егора Замулы («Калгари Хитмен») могут позавидовать многие нападающие. На его счету в 25 играх 25 очков при показателе полезности «+22». У нападающего Александра Хованова («Монктон Уайлдкэтс») показатель полезности еще лучше — «+28» и 45 набранных очков в 23 играх. Тоже, согласитесь, впечатляющие цифры. У Егора Соколова («Кейп-Бретон Иглз») чуть больше сыгранных матчей (28) и еще больше очков — 47. Еще одним игроком из-за океана в расширенном списке является форвард Никита Александров («Шарлоттаун Айлендерс»). Он большую часть жизни провел в Германии и Канаде и перед ним стоял выбор за сборную какой страны — России или Германии, выступать. В итоге он выбрал Россию. В 19 играх этого сезона за свой клуб он набрал 23 очка. Думаю, эти ребята будут лидерами нынешней сборной. К сожалению, не сможет помочь нашей сборной талантливый диспетчер Дмитрий Завгородний. Он в матче за свой клуб «Римуски» получил травму и выбыл на два месяца.