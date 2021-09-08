Брагин объяснил грубые ошибки игроков СКА в матче против «Автомобилиста»

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:4).

— Соперник сыграл от обороны, нам было непросто. Пропустили два курьезных гола, но не сдавались, играли до конца. При счете 2:3 были шансы сравнять счет. Так бывает. Болезненное поражение, — цитирует тренера сайт СКА.

— Два таких гола — это несобранность?

— Объяснить такое сложно. Впервые, как и коллега, вижу, чтобы было два таких курьезных гола. Но все бывает, даже в такой ситуации надо перерабатывать соперника и переламывать ход матча.

— Как Самонов себя чувствует?

— Поговорил с ним немного в раздевалке. Думаю, в плане психологии нет проблем.

— Как оцените первый период по настрою?

— Начальная стадия была неплохой. Хорошо двигались, создавали моменты. Но два курьезных гола... Со второго периода продолжили работать, могли спасти матч.

— С Марченко успели поговорить?

— Поддержали его, все бывает в хоккее. Просто два раза подряд — редко.

— Четыре пропущенные шайбы за 16 бросков — не многовато?

— Повторюсь: так сложилось.

— Что в принципе хотел сделать Марченко?

— О таких вещах никогда не разговаривают. Наоборот, поддержали его, он потом два периода хорошо играл.

— За что на скамейке отвечает Роман Ротенберг?

— У нас общий штаб, все функции распределены. Ну, это наша кухня. Каждый имеет свой участок работы.