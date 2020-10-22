Брагин назвал поражение от «Спартака» худшим матчем в сезоне

Главный тренер СКА Валерий Брагин коротко подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:4).

— Это худший матч СКА в сезоне, — сказал Брагин — «Спартак» был свежее. Нам не хватило энергии, хотя с утра хорошо раскатились хорошо. Пытались изменить ситуацию, говорили с игроками в раздевалке, делали перестановки в звеньях. Не получилось.

У Бурдасова повреждение, поэтому не играл. Что с Ткачевым, пока непонятно. Аскаров и Самонов лишь в первой стадии тренировочного процесса после болезни. (Михаил Зислис)