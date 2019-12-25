Боб Хартли: «Слишком много и часто промахивались мимо ворот»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:3).

— Мои поздравления команде «Трактор». С победой, — цитирует тренера официальный сайт «Трактора». — Для нас получился такой сложный старт, пропустили шайбу. Думаю, что мы заслуживали большего, потому что создавали моменты и были, в принципе, возможности для того, чтобы забивать. Во втором периоде мы играли хорошо, но опять-таки не реализовали свои моменты. Слишком много и часто промахивались мимо ворот и вратарь противника где-то выручил. Когда в третьем периоде ты идешь со счетом 1:1, то здесь просто получается игра длинной в 20 минут, где одна шайба может сыграть решающую роль. К сожалению, сегодня мы проиграли, и команда «Трактор» заслуженно победила.