Боб Хартли: «Рассчитываем вернуть серию с «Салаватом» в Балашиху»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:6) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина-2020. Счет в серии 3-2 в пользу уфимцев.

— У нас было отличное начало, но во втором периоде мы пропустили важные голы — вторая и третья шайба нас подкосили, — подчеркнул Хартли. -

Потом допустили несколько ошибок, после которых вновь пропустили. Впереди шестой матч. Мы рассчитываем вернуть серию в Балашиху.

Бобков пропустил шесть голов, но там были очень хорошие броски от соперников. Шансов отразить их фактически не было. Может быть, только в шестом голе ему можно предъявлять претензии.

Когда Широков поехал заступаться за Зернова, он продемонстрировал то, что является командным игроком. Только и всего.

Войнова мы перевели к Покке, чтобы у Славы были максимально комфортные условия. Чтобы он получил больше игрового времени. Он лучший наш защитник в плане подключениям к атакам, он здорово умеет и первым темпом действовать, и вторым.

У Зернова нет травмы, с ним все хорошо. Мы никогда бы не выпустили игрока, если он не готов полностью. Мы не будем рисковать игроками, тем более такими молодыми, как Денис. Ему дали зеленый свет в Германии, полностью обследовали, и мы не боимся рецидива.

Почему не забивают легионеры? Нет свободного пространства, чтобы забивать. По большому счету, в этом сезоне серия очень не похожа на прошлогоднюю. Тогда все игры были очень упорными. А в этом году сплошь победы с большим преимуществом в счете. (Игорь Еронко)