«Автомобилист» поместил форварда Ли в список отказов

Нападающий «Автомобилиста» Олег Ли помещен в список отказов, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

В этом сезоне 32-летний хоккеист провел 31 матч, в которых набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-10». Ли перешел в «Автомобилист» в 2022 году.

Команда из Екатеринбурга занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков после 34 игр.