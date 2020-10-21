Нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов рассказал, как адаптировался к КХЛ после возвращения из Северной Америке.

— Год за океаном наложил некий отпечаток? После возвращения в КХЛ потребовалось время на адаптацию?

— Да нет, не было адаптации. Я просто делал свою работу, — цитирует Чибисова сайт КХЛ. — Бывает, что шансов много по игре, бросаешь, выполняешь много действий. Но чего-то постоянно не хватает. Было такое время, которое нужно переждать, пережить. И все стало нормально.

— Нужно было, чтобы, грубо говоря, прорвало?

— Вроде того. Забить, почувствовать и двигаться дальше.

— Вы упомянули непростую ситуацию в «Металлурге» в связи с коронавирусом. Как настроение в раздевалке? Как переживаете эти события?

— В плане мер предосторожности — не здороваться за руку, стараться соблюдать дистанцию — мы изначально договорились. Решили, что надо все это ограничить — зараза передается очень быстро. В плане предосторожности сразу принимали меры. Но все равно дошло до нас это все, не смогли полностью отгородиться. Но с этим столкнулись все команды, на самом деле. Настроение? Нормальное. Молодых ребят взяли, они будут играть. Думаю, для них это очень хороший шанс. Они докажут себе, в первую очередь, и команде, и тренерскому штабу, что действительно могут заменить выбывших ребят. Мы верим, что они нам помогут. Раз их взяли, значит, что-то в них есть, в молодых ребятах. Сейчас все зависит только от них самих.