Алексей Терещенко: «Приехал в «Авангард» не отбывать номер»

Как уже сообщал «СЭ», «Авангард» подписал пробный контракт с центральным нападающим Алексеем Терещенко. Форвард принял участие в утренней раскатке команды.

— Очень приятно получить приглашение от клуба, который борется за чемпионство и ставит высокие задачи, — приводит слова Терещенко официальный сайт омичей. — Пока я на пробном контракте, но сделаю все, чтобы подписать полноценный и приносить пользу «Авангарду». В какой роли — решать тренерам, но я приехал сюда не отбывать номер, я хочу выиграть. Я это не раз говорил, потому что спортсмен всегда хочет выигрывать и стремится к этому. Дай бог, у нас все сложится, по крайней мере, я все усилия к этому приложу.

— Уже говорили с тренерским штабом, с руководством?

— Да, мы разговаривали с Бобом Хартли перед первой моей тренировкой. Познакомились, он рассказал, какие существуют сейчас проблемы, обсудили кое-что. Сейчас смотрел игру вместе с видеотренером, чтобы я немного влился в систему. Работа уже идет, с первой минуты.

— Максим Сушинский выделяет ваш опыт и способность четко сыграть на опыте в решающие моменты матча, где-то помочь в обороне. Вы сами согласны с этим, или может, будете чуть больше ориентироваться на созидание?

— Конечно, буду. Каждый игрок хочет и забивать, и отдавать, и участвовать в атаках, но игра в обороне — тоже неотъемлемая часть. Без хорошей обороны не будет хорошей атаки, поэтому здесь должен быть баланс. И я еще раз повторю, что все сделаю для того, чтобы принести пользу «Авангарду».

— Вы готовились самостоятельно?

— Да, у себя на родине, в Можайске, каждый день ездил туда. Спасибо руководству, которое предоставило мне эту возможность, дало лед и зал. Я ни в чем не нуждался, просто приезжал и готовился. И ребята, которые там — кто-то по возрасту в молодежку не подходит, кто-то в ВХЛ без контракта остался — со мной тренировались, помогали мне, а я им. Работа кипела.

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