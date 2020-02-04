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Александр Крылов: «Пост президента КХЛ мне не интересен»

11:49
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Президент «Авангарда» Александр Крылов заявил, что не планирует претендовать на пост президента КХЛ, ставший вакантным, поскольку Дмитрий Чернышенко был назначен вице-премьером РФ по спорту.

— У меня есть амбициозный проект вернуть хоккей в Омск. И хватает обязанностей в «Газпромнефти». Плюс навалилось дел в связи со строительством новой арены. Поэтому пост президента КХЛ мне не интересен.
По поводу арены — строительство планируется начать в апреле. И мы должны начать сезон-2022/23 в Омске. (Игорь Еронко)

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