«Ак Барс» победил «Барыс», Галиев и Артем Галимов оформили по дублю

«Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Ак Барсу» — 1:5. В составе хозяев по дублю оформили Станислав Галиев и Артем Галимов.

Казанцы с 47 очками возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Они одержали пятую победу кряду. «Барыс» (35) — четвертый.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Ак Барс» (Казань) — 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)

Голы: Галиев — 7 (Тихонов, Кара), 3:23 — 0:1. Ар. Галимов — 5 (Дыняк), 6:44 — 0:2. Дыняк — 1 (бол., Яруллин, Рукавишников), 8:43 — 0:3. Ар. Галимов — 6 (бол.), 43:45 — 0:4. Охтамаа — 1 (бол., Дитц), 46:22 — 1:4. Галиев — 8 (Дыняк), 54:29 — 1:5.

Вратари: Паскуале (Карлссон, 8:43) — Рейдеборн.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 27 (6+14+7) — 32 (14+10+8).

Судьи: Беляев, Гофман.

22 ноября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

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