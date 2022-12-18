«Чеховские медведи» и ЦСКА выдали гандбольный шедевр

Подмосковный клуб победил с минимальным преимуществом и жаркими эмоциями в концовке.

Противостояние ЦСКА — «Чеховские медведи» скоро можно будет считать классикой русского гандбола — с каждым матчем этот статус приближается. Именно эти клубы играли в финале прошлого сезона OLIMPBET Суперлиги, и тогда ЦСКА удивительным образом упустил чемпионство: выиграв с разницей в 6 мячей дома, через три дня в Подмосковье уступил те же шесть. Пришлось задействовать правило гостевых голов, которое в гандболе применяется не так часто. И выиграли чеховцы. В этот раз они не могли выйти в лидеры чемпионата после 10-го тура, но им было по силам догнать ЦСКА и не дать сопернику выйти в лидеры чемпионата.

Результативная первая половина

Воскресный матч транслировался по федеральному спортивному телеканалу в день финала чемпионата мира — это тоже достижение. Стартуй игра не в 14:00, а в 16:00 — ее рейтинги побили бы все рекорды за счет подходящих футбольных болельщиков.

Гандболисты отлично разогрели аудиторию перед финалом ЧМ-2022. Почти весь матч обе команды шли ноздря в ноздрю, обмениваясь голами. У ЦСКА выделялся Киселев, у «Медведей» — Санталов, которые стали лучшими бомбардирами в своих командах. Первый тайм завершился со счетом 15:13 в пользу гостей. Очень мобильно обе команды играли в обороне, регулярно меняя расстановку.

Первая половина тайма выдалась результативной — за это время команды друг другу накидали по 11 голов, но затем счетчик замер. До последних минут команды обменивались голами, пока не сказались два удаления, которые схватили в концовке москвичи. Это позволило гостям чуть выйти вперед. Кстати, фактор домашней площадки действительно сказывался — на трибунах народу было достаточно. Хотя гостей из Подмосковья традиционно было здорово слышно.

Все должно было решиться после перерыва — и решилось, причем в духе настоящего блокбастера. Второй тайм стал еще результативнее и «качельнее». Сначала героически сыграл вратарь ЦСКА Третынко, позволивший ликвидировать разницу в счете. Но за восемь минут до конца чеховцы вели «плюс 4» и имели владение. Солидное преимущество для матча топ-команд. Но все самое интересное было впереди.

ЦСКА — «Чеховские медведи» — 32:33. Василий Пономарев

Неудавшаяся погоня

В тайм-ауте главный тренер ЦСКА Олег Ходьков привел своих игроков в чувство, сказал: «Спокойно, не будьте скованными, играйте». И оказалось, что это сработало. Хозяева быстро сократили отставание до минимума. Дальше в игру пришлось вступать умудренному опытом Владимиру Максимову. 77-летний мэтр нашего тренерского цеха попросил команду «доигрывать до конца» — счет в этот момент был 32:31, а до финального свистка оставалось меньше полутора минут. А дальше произошел ключевой эпизод игры.

Чеховцы атаковали, и в какой-то момент на паркете оказался армеец Даниил Шишкарев. В образовавшуюся дыру устремился Артем Кулак и без сопротивления забил. Он вообще очень сильно подтащил команду в концовке, забросив несколько сложных мячей с соперниками на плечах.

Судьи нарушения не зафиксировали. Армейцы пошли в ответную атаку, но не забили — и это вызвало дополнительную волну гнева у Шишкарева. Он вербально атаковал арбитра, помахав для большей убедительности перед его лицом руками. За что схлопотал двухминутное удаление.

ЦСКА успел отыграть только один мяч — 32:33. Обидное поражение для хозяев, но не для нашего гандбола. Матч топового европейского уровня, показывающий, что даже в условиях изоляции российский гандбол может быть зрелищным. Его точно не стыдно показать перед футбольным суперфиналом.

Чемпионат России. OLIMPBET Суперлига

10-й тур

ЦСКА — «Чеховские медведи» — 32:33 (13:15)

ЦСКА: Киселев — 10, Николаенков — 7, Белевцов — 4, Шишкарев — 4.

«Чеховские медведи»: Санталов — 8, Кулак — 5, Корнев — 4, Каменев — 4.



Турнирная таблица

1. «Виктор» (Ставрополь) — 17 очков

2. ЦСКА — 16

3. «Чеховские медведи» — 16

4. «Пермские медведи» — 16

5. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 11

6. СКИФ (Краснодар) — 9