Заявка России на проведение чемпионата Европы будет рассмотрена после исполкома ВАДА

Европейская гандбольная федерация рассмотрит возможность проведения в России женского чемпионата Европы-2024 уже после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства, сообщает РИА «Новости».

Ранее федерация утвердила российскую заявку на проведение матчей женского чемпионата Европы 2024 года. Место проведения турнира будет определено на конгрессе 25 января в Стокгольме.

Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации 9 декабря на специальном заседании. Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин заявил, что решение WADA не должно отразиться на заявке России на проведение Евро-2024.