«Спартак» проиграл в Сербии «Металопластике»

Гандбольный «Спартак» в рамках «SEHA-Газпром лиги» в гостях уступил сербской «Металопластике» (23:27). Встречу прокомментировал капитан спартаковцев Дмитрий Ковалев.

— Очень обидно, конечно. И мне лично, и всей команде, и наверняка нашим болельщикам. В первую очередь потому, что объективно мы более сильная команда, мы должны были побеждать сербов, как сделали это дома, — сказал Ковалев. — Но нас просто не хватило на вторую подряд игру в усеченном составе. После середины второго тайма сказалась усталость, стала падать реализация и у меня, и у других игроков — этим воспользовались наши соперники. Переиграли нас не на классе, а на молодости и свежести.

В целом, мы сыграли все, что хотели — и защищались хорошо, и вели большую часть игры. В Сербии нам оказали теплый прием, хотя Шабац и очень небольшой город, конечно же. Особенно приятно было и там, и в Веспреме, увидеть на трибунах наших болельщиков, слышать «Вперед, «Спартак»!» во время игр так далеко от дома. Жаль, что этот выезд за гандбол для ребят не стал победным.

Впереди нам предстоит еще много встреч, как с российскими, так и с зарубежными соперниками, будем приходить в форму!

Следующий матч «Спартак» также проведет на выезде — 13 октября в Таганроге против местного «Таганрог-ЮФУ».