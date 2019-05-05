Официальный Твиттер "Ростов-Дон" принес соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, который сегодня, 5 мая, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Воздушное судно следовало в Мурманск.

– Гандбольный клуб "Ростов-Дон" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, аварийно севшего в аэропорту Шереметьево. Мы скорбим вместе с вами, – написано в Твиттере "Ростов-Дон".

Ранее сообщалось, что самолет мог загореться из-за попадания в него молнии. Данные о погибших и пострадавших еще уточняются.