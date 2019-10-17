Главный тренер сборной России Кокшаров возглавил «Вардар»

Главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров будет совмещать работу в «Вардаре», информирует официальный сайт Федерации гандбола России. 43-летний специалист назначен на должность главного тренера македонской команды.

Ранее «Вардар» возглавлял испанец Давид Писонеро.

— Решение принято президентом клуба Сергеем Самсоненко после матча Лиги чемпионов против «Киля», — приводит слова Кокшарова. — Сегодня я провел вторую тренировку в новой роли. Впереди нас ждет матч против «Веспрема» в Лиге чемпионов. Понимаю, что кардинально за такой маленький срок ничего не поменять. Надо сохранить то, что есть, ничего не ломать и поработать над нюансами. Самое главное — подготовиться к важной игре.