«Финал четырех» Кубка России пройдет в Перми

Исполком Федерации гандбола России согласовал место проведения решающего этапа Кубка России по гандболу среди мужских команд, единогласно поддержав заявку клуба «Пермские медведи».

14-15 марта трофей разыграют «Чеховские медведи» (Чехов), «Спартак» (Москва), «Пермские медведи» (Пермь) и «Акбузат» (Уфа).

Ранее Пермь дважды принимала «Финал четырех» — в 2014-м трофей достался хозяевам, а в 2015-м Кубок России выиграли «Чеховские медведи».

Действующий обладатель Кубка России — «Чеховские медведи».