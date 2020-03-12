Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов высказался об отмене ряда спортивных турниров в связи с эпидемией коронавируса. Ранее стало известно, что олимпийский отборочный турнир для российских гандболисток пройдет без зрителей. Матчи состоятся в венгерском Дьоре с 20 по 22 марта, россиянки сыграют с Сербией, Венгрией и Казахстаном.

— Сейчас такой ажиотаж с этим вирусом! — цитирует «РИА Новости» Трефилова. — Одни пишут, что ситуация с коронавирусом нагнетается, другие пишут, что все, конец всем. Но что касается проведения массовых мероприятий, турниров спортивных, лучше, конечно, перебдеть, чем недобдеть.