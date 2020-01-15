Евгений Трефилов: «Меня некоторые обвиняют, что после себя оставил выжженную пустыню»

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов рассказал о состоянии дел в гандболе. Ранее мужская национальная команда не смогла отобраться на Олимпиаду-2020.

— У нас сейчас в гандболе золотое время: пришел Шишкарев, с ним финансирование на сегодняшний день стало одним из лучших, он делает все для развития гандбола, — цитирует Трефилова News.ru. — Ко мне на тренировку приходил президент Международной федерации гандбола, и это говорит об уважении! И вдруг такие сбои. Я понимаю Сергея Николаевича, у него сейчас траур, он не знает, что делать, как правильно поступить.

— Но после вашего ухода действительно стало непросто.

— Меня некоторые обвиняют, что после себя я оставил выжженную пустыню — нет тренеров. А кто-то хотел? Я если хотел, то тихо полз, а другие думают, что придут и сразу результат покажут. Такого не бывает, надо немного помучиться. Результат практически закономерен. Я ни в коем случае не злорадствую, я переживаю за весь гандбол, для меня победы ребят — это кайф и бальзам на душу. Я сам из мужского гандбола, но нет сейчас ребят, на которых следует обратить внимание. Сейчас происходит самое страшное: они работают, только начинают подниматься и уезжают за рубеж, где превращаются в никого.

Я девушкам своим перед одной из игр как-то сказал: «Слушайте внимательно, если кто-то хочет уехать, я не против, но я разрешу вам прийти и плюнуть мне на лысину, если не подтвердятся мои слова — никто, кто уехал из России, из-под контроля, не стал лучшим игроком.