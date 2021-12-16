ЦСКА одержал уверенную победу над «Акбузатом»
На выезде против «Акбузата» ЦСКА одержал уверенную победу с преимуществом в девять мячей, 30:21. Итоги встречи подвёл линейный армейцев Андрей Коркин.
- От прошедшей игры остались положительные эмоции. Считаю, что мы хорошо справились, хотя и были моменты, над которыми надо и дальше работать, — сказал Коркин. — О сопернике могу сказать, что команда — опытная, с хорошим подбором игроков. Поэтому в первом тайме не сразу получилось навязать свою игру. Но во втором мы плотней стали играть в защите и закрепили уверенность на площадке. Впереди ещё одна игра в этом сезоне, так что будем больше работать над командными взаимодействиями.
Заключительная игра ЦСКА в этом году пройдет 19 декабря на выезде в Саратове. Армейцы выступят против клуба «СГАУ-Саратов» и постараются ещё сильней закрепить свою позицию в турнирной таблице российского чемпионата.
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