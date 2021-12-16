ЦСКА одержал уверенную победу над «Акбузатом»

На выезде против «Акбузата» ЦСКА одержал уверенную победу с преимуществом в де вять мячей, 3 0: 21. Итоги встречи подвёл линейный армейцев Андрей Коркин.

- От прошедшей игры остались положительные эмоции. Считаю, что мы хорошо справились, хотя и были моменты, над которыми надо и дальше работать, — сказал Коркин. — О сопернике могу сказать, что команда — опытная, с хорошим подбором игроков . Поэтому в первом тайме не сразу получилось навязать свою игру. Но во втором мы плотней стали играть в защите и закрепили уверенность на площадке. Впереди ещё одна игра в этом сезоне, так что будем больше работать над командными взаимодействиями.