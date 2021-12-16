Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Новости   //    Гандбол

Врач гандбольного ЦСКА оказал первую помощь потерявшему сознание пассажиру самолета

14:54
Теги:

Врач гандбольного клуба ЦСКА Артем Крынцилов оказал первую помощь потерявшему сознание пассажиру самолета, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Врач ЦСКА лечит не только на площадке, — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА. — Наша команда возвращалась в Москву после гостевой игры с «Акбузатом». Одному из пассажиров рейса стало плохо с сердцем во время полета, и он потерял сознание. Врач ЦСКА Артем Крынцилов оказался рядом. Он сумел оказать первую медицинскую помощь и привести человека в сознание. После посадки «пациент» был передан в руки скорой помощи. Гордимся Артемом!»

Публикация от CSKA Men's Handball Club (@mhccska)

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CXigLt7KtQr/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора
Читайте также
Россия показала Канаде, кто здесь хозяин. Но едва не упустила легкую победу
Суд отменил приговор в отношении блогера Эдварда Била
0
Реклама