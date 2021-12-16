Врач гандбольного ЦСКА оказал первую помощь потерявшему сознание пассажиру самолета

Врач гандбольного клуба ЦСКА Артем Крынцилов оказал первую помощь потерявшему сознание пассажиру самолета, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Врач ЦСКА лечит не только на площадке, — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА. — Наша команда возвращалась в Москву после гостевой игры с «Акбузатом». Одному из пассажиров рейса стало плохо с сердцем во время полета, и он потерял сознание. Врач ЦСКА Артем Крынцилов оказался рядом. Он сумел оказать первую медицинскую помощь и привести человека в сознание. После посадки «пациент» был передан в руки скорой помощи. Гордимся Артемом!»