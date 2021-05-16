ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» в первом матче финала женского чемпионата России
19:39
ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» в первом матче финала женского чемпионата России по гандболу — 30:23.
Самым результативным игроком встречи стала Екатерина Ильина, которая забросила 7 мячей.
Второй матч финальной серии состоится 23 мая, начало — в 15.00 (мск).
Гандбол
Чемпионат России. Женщины
Финал
ЦСКА (Москва) — Ростов-Дон (Ростов-на-Дону) — 30:23 (15:8)
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