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ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» в первом матче финала женского чемпионата России

19:39
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ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» в первом матче финала женского чемпионата России по гандболу — 30:23.

Самым результативным игроком встречи стала Екатерина Ильина, которая забросила 7 мячей.

Второй матч финальной серии состоится 23 мая, начало — в 15.00 (мск).

Гандбол

Чемпионат России. Женщины

Финал

ЦСКА (Москва) — Ростов-Дон (Ростов-на-Дону) — 30:23 (15:8)

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