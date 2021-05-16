ЦСКА вышел в полуфинал чемпионата России

ЦСКА обыграл астраханское «Динамо» (40:34) в ответном четвертьфинальном матче чемпионата России и вышел в полуфинал плей-офф. Итогами противостояния поделился игрок красно-синих Сергей Николаенков.

— Первый матч с «Динамо» был тяжелее второго. На домашней площадке астраханцы выложились на максимум и в какой-то момент даже смогли сравнять счет. Но мы собрались и вырвали победу с преимуществом в 4 мяча, что позволило нам раскованно действовать в ответной встрече, — сказал Николаенков. — Никакой недооценки и расслабленности в московском матче не было: мы с самого начала задали нужный темп, использовали быстрые розыгрыши с центра, отрывы, но и не забывали цепко обороняться. Итог — на табло, и мы рады выходу в полуфинал. Там нас ждет «СГАУ-Саратов», который удивил многих экспертов и обыграл «Неву». Будущие соперники ЦСКА предпочитают быстрый и бегущий гандбол, всегда бьются до финального свистка. Не стоит забывать и про вратаря СГАУ Станислава Третынко, который может поймать кураж и доставить множество хлопот нападению противоположной команды. ЦСКА будет максимально ответственно настраиваться и готовиться к оппоненту. Думаю, нас ждет два увлекательных полуфинальных матча!

ЦСКА сыграет первый полуфинальный матч против команды «СГАУ-Саратов» 21 мая на выезде, а 26 — в Москве.

(Александр Акимов)