Стало известно расписание соревнований Игр будущего

Соревновательная программа Игр будущего, которые пройдут в Казани в 2024 году, была представлена в Москве в четверг, 28 сентября.

Церемония открытия соревнований состоится 23 февраля. 24 февраля пройдут финалы по фиджитал-единоборствам и Warface, 26 февраля — финал по Dota 2, 27 февраля — по фиджитал-хоккею и битве роботов, 28 февраля — финал по Counter-Strike, 29 февраля — по фиджитал-баскетболу, спортивному программированию и прохождению игр на скорость.

На 1 марта запланированы соревнования по игре World of Tanks, на 2 марта — по игре MLBB. 3 марта пройдут финалы по фиджитал-футболу, фиджитал-гонкам, фиджитал-скейтбордингу и Standoff 2.

Официальные даты проведения Игр будущего в Казани — с 23 февраля по 3 марта 2024 года.