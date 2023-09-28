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Игры будущего

Сегодня, 12:30

В подготовительных турнирах к Играм будущего приняли участие страны БРИКС, ШОС и ОДКБ

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о странах-участницах подготовительных турниров к проекту Игры будущего, который пройдет в Казани.

«За период нашей подготовки в турнирах по инновационным дисциплинам уже приняли участие более 40 стран. Это страны из БРИКС, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, наши добрые соседи, друзья. Здесь нет барьеров, мы рады пригласить весь мир.

Соглашение о намерении сотрудничества уже подписано с 19 международными партнерами. Первые в истории человечества Игры будущего заявляют всему миру, что Россия создает новый формат, открытый спортивный диалог со всеми странами. Перед нами стоит стратегическая задача не просто провести турнир на самом высоком уровне, но и создать в перспективе международное спортивное движение», — сказал Чернышенко.

Игры будущего пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

Дмитрий Чернышенко
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