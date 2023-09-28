В «Дирекции спортивных и социальных проектов» назвали цели Игр будущего

Генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов поделился мнением об Играх будущего.

«В первую очередь Игры Будущего — тот инструмент, которым мы стимулируем людей начинать заниматься спортом, физкультурой, если говорить о здоровье нации.

Чтобы дети не из-под палки выходили на уроки физкультуры, а с радостью и пониманием. Не тогда, когда уже в 30—40 лет начнутся проблемы со здоровьем, а чтобы это воспитывалось заранее. Эволюция не стоит на месте, и подходы тоже должны меняться», — цитирует Денисова RT.

Соревновательная программа Игр будущего, которые пройдут в Казани в 2024 году, была представлена в Москве в четверг, 28 сентября.