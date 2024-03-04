Валиева поблагодарила Путина за поддержку

Фигуристка Камила Валиева поблагодарила кандидата в президенты РФ, действующего главу государства Владимира Путина за поддержку.

17-летняя спортсменка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия Игр будущего в Казани, которая состоялась в среду, 21 февраля.

«Огромную благодарность хочу выразить нашему президенту за возможность присутствовать на открытии, за поддержку, за такое внимание, это дорогого стоит», — цитирует фигуристку РИА «Новости Спорт».

Валиева добавила, что рада тому факту, что Россия стала первой страной, которая организовала масштабные соревнования по фиджитал- и обычному спорту.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.