Валиева поблагодарила Путина за поддержку
Фигуристка Камила Валиева поблагодарила кандидата в президенты РФ, действующего главу государства Владимира Путина за поддержку.
17-летняя спортсменка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия Игр будущего в Казани, которая состоялась в среду, 21 февраля.
«Огромную благодарность хочу выразить нашему президенту за возможность присутствовать на открытии, за поддержку, за такое внимание, это дорогого стоит», — цитирует фигуристку РИА «Новости Спорт».
Валиева добавила, что рада тому факту, что Россия стала первой страной, которая организовала масштабные соревнования по фиджитал- и обычному спорту.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.