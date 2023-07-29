Суперспринт на старте. Самый короткий сезон в истории ЮФЛ

В федеральных дивизионах ЮФЛ стартует переходный турнир.

Июль в российском футболе — время стартов. Путь за победами начинают не только команды РПЛ и первой лиги — сыгран матч за Суперкубок, в котором, кстати, приняли участие трое выпускников МФЛ и ЮФЛ, и первые встречи Кубка России. От взрослых не отстают и юные футболисты.

Уже 7 июля, пока ведущие лиги страны только готовились к открытию сезона, стартовал розыгрыш первенства МФЛ, объединяющей 20 команд. И до конца месяца там будет сыграно целых четыре тура. Впереди, кстати, пока молодежь «Ростова». А в последние выходные июля первые игры проведут в федеральных дивизионах Юношеской футбольной лиги — ЮФЛ-1, ЮФЛ-2 и ЮФЛ-3.

Без права на ошибку

И предстоящий сезон в этих турнирах будет очень необычным. Прежде всего, по причине продолжительности чемпионата. Напомним, что исполкомом РФС было принято решение с 2024 года перевести формат проведения МФЛ и ЮФЛ на систему «весна-осень». В связи с этим сезон-2023 будет переходным и пройдет в укороченном режиме. В уже упомянутой МФЛ первенство завершится 1 декабря, команды сыграют 19 туров в один круг. Федеральные дивизионы ЮФЛ также проведут однокруговой турнир. Поскольку в каждом из трех турниров по 14 команд, то им предстоит очень скоротечная дистанция в 13 туров. Финиш уже 4 ноября, поэтому события будут развиваться стремительно.

Состав участников остался прежним — петербургские «Зенит» и СШОР «Зенит», московские «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», ФШМ, «Строгино» и «Чертаново», подмосковный «Мастер-Сатурн», «Краснодар», «Ростов», казанский «Рубин» и тольяттинский «Акрон-Академия Коноплева». Для удобства участников календари трех лиг унифицированы — команды двух академий разных возрастов, как правило, проводят матчи в один день, но в разное время.

Сокращенный вдвое по сравнению с привычным календарь сводит к минимуму право на ошибку, ценность набранных очков, по сути, увеличивается пропорционально. Помножив это на юношеский футбол, где очень часто ребята играют ярко, но не всегда стабильно, мы должны получить сумасшедшую интригу. В прошлом сезоне в двух из трех федеральных дивизионов судьба титула решалась в последнем туре, а теперь каждая осечка может в буквальном смысле слова оказаться роковой.

Матч «Краснодара» и «Зенита» в ЮФЛ. Фото ЮФЛ

Продолжение истории

В прошлом сезоне ЮФЛ-1 титул во второй раз в истории взял «Зенит». Петербуржцы уверенно лидировали на протяжении всего турнира, но на финише обошли «Локомотив» всего на три очка. Сейчас те же парни зажигают уже в МФЛ — например, зенитовец Константин Воинков за три тура забил уже пять мячей. Два из них пришлись на битву с тем же «Локо», в которой «Зенит» упустил победу, ведя к перерыву 2:0.

Теперь же в первом федеральном ждут продолжения истории из минувшего сезона ЮФЛ-2. Там ЦСКА после удачного старта весной выглядел чуть менее мощно. Армейцы в итоге стали чемпионами, но с минимальным перевесом над набравшим обороты «Спартаком». Красно-белым, как иногда говорят, не хватило турнирной дистанции, чтобы обойти принципиальных оппонентов. Но они вполне могут попробовать сделать это, начав с чистого листа в ЮФЛ-2. В первом туре ЦСКА примет СШОР «Зенит», а «Спартак» на выезде сыграет с академией «Строгино».

Кроме того, интересно, как в укороченном сезоне будет смотреться «Зенит», провалившийся во второй части минувшего сезона. А также обошедшие петербуржцев «Локомотив» и «Ростов». Южане начнут турнир как раз домашним матчем с «Зенитом», железнодорожники примут сверстников из «Чертаново». А жара начнется уже через несколько недель — в третьем туре нас ждет игра между «Локомотивом» и ЦСКА, в четвертом встретятся «Зенит» и «Спартак». Что касается матча красно-белых и красно-синих, то он запланирован на 23 сентября и пройдет на поле ЦСКА.

Интересно, что еще никому из чемпионов «двойки» не удавалось на следующий сезон подтвердить свой статус в ЮФЛ-1. Первый победитель ЮФЛ-2 «Зенит», шагнув на уровень выше, в сезоне-2021/22 остался только третьим, год спустя «Локомотив» разменял первое место на второе. А титул оба раза забирали бывшие серебряные призеры. Если верить этой примете, то фаворитом следует считать как раз «Спартак».

Команда «Спартака» в ЮФЛ. Фото ЮФЛ

Битва концепций

Должно быть очень интересно и в ЮФЛ-2, куда поднялись ребята из «тройки». Там чемпионом с перевесом в два очка стало «Динамо». Бело-голубые весной смотрелись, может быть, и не так ярко, как «Краснодар». Но южанам, даже несмотря на победу в очном матче с динамовцами, не хватило стабильности. Там, где «Краснодар» феерил, но не всегда побеждал, «Динамо» на классе брало по три очка. И организованность обороны («Динамо» пропустило всего 18 мячей за сезон) в этом случае оказалась нужнее, чем атакующий карнавал (90 голов, забитых «Краснодаром»).

Посмотрим, как нужно будет расставить акценты на более короткой дистанции. И чем ответят конкуренты, оставшиеся за спиной в ЮФЛ-3. В прошлом сезоне на финише там боролись за бронзу сразу четыре команды, и ЦСКА оказался лучше, чем «Чертаново», «Спартак» и «Зенит».

Фавориты начнут сезон матчами с вчерашними аутсайдерами — «Динамо» сыграет в гостях у «Рубина», «Краснодар» примет «Мастер-Сатурн». У южан календарь на старте вообще тяжелый — уже во втором туре им предстоит выезд к «Зениту». А в пятом, 26 августа, «Краснодар» примет «Динамо» — ждем с нетерпением.

Что касается нового созыва ЮФЛ-3, то в нем можно попытаться выделить среди остальных «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». Некоторые талантливые ребята этого возраста уже засветились в «тройке» в прошлом сезоне. Теперь же они должны стать лидерами команд. Поэтому и здесь ждем игры «Зенита» с «Краснодаром» во втором туре и «Краснодара» с «Динамо» в пятом.

Не забываем и про других претендентов — «Спартак», ЦСКА, «Локомотив». Например, уже в стартовом туре армейцы сыграют дома со СШОР «Зенит», а еще мы увидим два столичных дерби: «Строгино» — «Спартак» и «Локомотив» — «Чертаново». А окончательно круг соискателей титула должен определиться к началу осени.