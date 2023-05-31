«Зенит», ЦСКА, «Динамо» — чемпионы! Кто выиграл золото в этом сезоне ЮФЛ

В Юношеской футбольной лиге определились победители федеральных дивизионов .

Неделю назад состоялись матчи заключительных туров тех турниров в рамках ЮФЛ, которые играются по системе «осень — весна». Всего с момента возобновления сезона в середине марта команды провели по 10 туров. И в двух дивизионах из трех имена победителей оставались загадкой до последних матчей!

Убежали от паровоза

На четвертый год существования лиги во флагманской ЮФЛ-1 появился первый двукратный обладатель титула. Спустя два года сильнейшими среди игроков, возраст которых не превышает 19 лет, стали представители академии «Зенита». Год назад в более младшей лиге эти ребята пропустили вперед сверстников из «Локомотива», но теперь сумели взять реванш.

Впрочем, это чемпионство далось «Зениту» нелегко. Точнее, гораздо тяжелее, чем предполагалось поначалу. Петербуржцы начали с девяти побед подряд и за весь первый круг всего один раз сыграли вничью. Но уже осенью уступили «Мастер-Сатурну» и ФШМ, а весной за титул пришлось в буквальном смысле слова грызться с конкурентами.

После поражений от идущих в группе лидеров «Спартака», «Ростова» и «Локомотива» некогда внушительный отрыв сине-бело-голубых от ближайшего преследователя съежился до четырех очков за четыре матча до финиша. Однако у лидера все равно календарь был проще.

Судьба титула решилась уже в следующем после проигрыша «Локо» туре. «Зенит» играл с ЦСКА, который тоже весной выглядел неидеально, и к 75-й минуте горел в гостях со счетом 0:2. Перспективы петербуржцев в случае еще одной неудачи выглядели туманными. Но за 15 минут в концовке молодежь «Зенита» сумела перехватить инициативу, перевернуть ход матча и забить победный гол уже в добавленное время — 3:2 благодаря мячам лидера атак команды Константина Воинкова и Алексея Барановского. А вот «Локомотив» в дерби с «Чертаново» в том же туре так и не смог забить. Нулевая ничья — и отставание железнодорожников вновь выросло до шести очков.

Фото ЮФЛ

Математически команда с берегов Невы оформила чемпионство, разгромив в следующем туре «Динамо» со счетом 7:0, — лучшего сценария для такого матча и не придумаешь. Причем трофей за победу в дивизионе ребятам сразу после матча с динамовцами вручили генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев. Также на церемонии присутствовали директор академии «Зенита» Анатолий Давыдов и тренер основной команды Анатолий Тимощук.

«Зенит» в оставшихся матчах еще успел проиграть «Акрону-Академии Коноплева», но все равно обошел «Локо» на три очка. Бронза досталась «Спартаку», который несколько смазал концовку сезона двумя поражениями в последних турах. А лучшим бомбардиром дивизиона стал форвард «Мастер-Сатурна» Антон Шамонин — за сезон он забил 19 мячей и оформил три хет-трика, в том числе в ворота «Спартака» в последнем матче.

Таблица ЮФЛ-1

Неудавшаяся погоня

В ЮФЛ-2 интрига жила вплоть до последнего тура. Лидеры из ЦСКА здорово начали весну, но еще мощнее смотрелись их главные конкуренты из «Спартака». И в очной встрече красно-белые одержали волевую победу над армейцами — после перерыва они полностью владели преимуществом, которое воплотили в голы Владислав Соколов и его тезка Журавлев. После этого отрыв ЦСКА от «Спартака» сократился до трех очков, а от «Зенита» — до четырех.

Казалось, что нас ждет увлекательная борьба трех команд за титул, но тут из чемпионской гонки неожиданно выпали петербуржцы. «Зенит» за последние пять туров набрал только пять очков и опустился на пятое место. Многое решила встреча сине-бело-голубых с ЦСКА за четыре матча до конца турнира. В случае еще одной неудачи армейцев обстановка в таблице грозила накалиться до максимума. Но на деле москвичи на протяжении всех 90 минут контролировали ход игры, владели инициативой и дважды забили во втором тайме — это сделали Руслан Славин и Дмитрий Коверов. Оправиться от такого удара «Зенит» так и не смог, уступив бронзу «Локомотиву».

Фото ЮФЛ

ЦСКА же подарил прущему напролом «Спартаку» еще один шанс — в предпоследнем туре красно-синие сыграли вничью с «Ростовом», и разница между лидерами сократилась до одного очка. Чтобы стать чемпионами, спартаковцам надо было обыгрывать «Мастер-Сатурн» и ждать решающей осечки от конкурента. Со своей частью задачи красно-белые справились, отгрузив подмосковной команде шесть безответных мячей. Но вот ЦСКА не собирался отдавать титул и на классе обыграл «Строгино». В этом матче были и автогол, и пенальти, но сомнений исход игры почти не вызывал. «Спартак», несмотря на девять побед подряд на финише сезона, остался вторым.

Победный гол, ставший для армейцев и золотым, забил форвард Александр Вакулич. Он с 19 голами стал лучшим бомбардиром сезона, причем всего один из своих мячей провел с пенальти. Тогда как у Георгия Суанова из «Ростова» и Артема Корнеева из «Локомотива», отличившихся по 18 раз, соответственно четыре и пять голов с 11-метровой отметки.

Таблица ЮФЛ-2

Динамовский класс

Дебютный сезон ЮФЛ-3 также сохранил высокое напряжение до самого финиша. Еще за пять туров до конца теоретически претендовать на первое место могли пять команд, но в итоге золото в заочном споре разыграли «Динамо» и «Краснодар». Южане неудачно начали весну, набрав только одно очко в матчах с «Чертаново» и «Ростовом». Но затем выдали серию побед и вернулись в чемпионскую гонку. 22 апреля «Краснодар» обыграл динамовцев со счетом 2:1, несмотря на пропущенный уже на второй минуте гол, и две команды сравнялись по очкам.

Теоретически шансы краснодарцев на титул можно было оценивать даже выше. «Динамо» предстояло сыграть с входящими в лидирующую группу «Спартаком», «Зенитом», «Чертаново». Тогда как у конкурента все оставшиеся соперники были из второй половины таблицы.

В реальности же бело-голубые распорядились своими шансами предельно аккуратно. Каждого из сильных соперников они обыграли с одинаковым счетом 1:0. При этом сценарии матчей получились разными. Со «Спартаком» динамовцам пришлось терпеть и отбиваться после перерыва, с «Зенитом» в гостях они забили в первом тайме, во втором не дали сопернику шансов отыграться, а в матче с чертановцами «Динамо» попросту доминировало на поле.

Фото ЮФЛ

Тогда как обладающий лучшей атакой в лиге «Краснодар» сразу же после победы над динамовцами не сумел обыграть «Акрон» — более того, южане не владели преимуществом по ходу встречи и вообще ушли от поражения только в добавленное время. Оставшиеся три матча краснодарцы выиграли с общим счетом 14:1, но так и не сумели догнать «Динамо». Бело-голубые завершили сезон четвертым сухим матчем подряд, обыграв «Ростов» со счетом 2:0. И обошли «Краснодар» на два очка. Бронзу в борьбе с футболистами «Чертаново» и «Спартака» вырвали представители ЦСКА.

Стоит отметить и бомбардирские подвиги нападающего «Краснодара» Ярослава Соснихина. В заключительных трех турах он забил шесть мячей и обошел в гонке снайперов чертановца Александра Помалюка. Оба, кстати, завершили сезон со средней результативностью больше мяча за игру — у Соснихина 27 точных ударов в 26 матчах, причем все с игры, а Помалюк забил 25 раз за 21 встречу.

Теперь юные футболисты отправляются отдыхать, но ненадолго — уже в июле стартует новый сезон в федеральных дивизионах. Причем он будет необычным, переходным. Ведь в декабре прошлого года исполком РФС утвердил переход всей ЮФЛ на систему «весна — осень» с сезона-2024.

Таблица ЮФЛ-3