Новый сезон Юношеской футбольной лиги начнется 9 марта

Сезон-2024 в ЮФЛ начнется 9 марта, сообщается на официальном сайте лиги. Он завершится 30 ноября. В соревнованиях выступят 18 команд в каждой из трех возрастных категорий.

В ЮФЛ-1 сыграют юноши не старше 2007 года рождения, в ЮФЛ-2 — 2008, в ЮФЛ-3 — 2009. Первенство пройдет в два круга, команды сыграют друг с другом по два раза: дома и в гостях. В каждой возрастной категории пройдет 306 матчей, которые будут разбиты на 34 тура.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) утвердил состав участников сезона-2024 в Межрегиональных ЮФЛ.