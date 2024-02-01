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1 февраля, 16:15

РФС утвердил состав участников нового сезона в Межрегиональных ЮФЛ

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Российский футбольный союз (РФС) утвердил состав участников сезона-2024 в Межрегиональных ЮФЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги 1 февраля.

Полный список участников межрегиональных ЮФЛ сезона 2024 выглядит следующим образом:

  • ЮФЛ Центр: СШ «Витязь» (Подольск), АФК «Факел» (Воронеж), ПФК «Арсенал» (Тула), ФК «Шинник» (Ярославль), СШОР по футболу (Тверь), Академия им. Ю.П. Семина (Орел), ФК «Авангард» (Курск), СШ «Калуга» (Калуга), «Динамо-Воронежская область», СШОР (Химки), СШОР (Липецк), СШОР №1 (Тамбов), СШОР №1 (Белгород), СШОР г. Владимир, АНП ФК «Динамо-Брянск», СШ №1 «Текстильщик» (Иваново).
  • ЮФЛ Северо-Запад: СШОР «Динамо-Вологда», АНО ФК «Псков», СШОР «Экспресс» (Великие Луки), АНО СШ ФК «Балтика» (Калининград), СШ «Электрон» (Великий Новгород), СШ №5 (Калининград), СШ «Ленинградец» (Ленинградская обл.), СШ №7 (Петрозаводск), СК «Череповец», ГБУ ДО СШ по футболу Республики Коми.
  • ЮФЛ Сибирь: АНО ФК «Новосибирск», СШОР по футболу А. Смертина (Барнаул), АНО «Футбол-Хоккей» (Тюмень), «Динамо-Алтайский край» (Барнаул), СШОР (Кемерово), СШ №17 (Томск), СШОР «Енисей» (Красноярск), СШ «Металлург» (Новокузнецк), СШОР АОФ «Иртыш» (Омск), СШ «Байкал» (Иркутск).
  • ЮФЛ Дальний Восток: ФК «СКА-Хабаровск», СШ «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Динамо-Владивосток», ГБУ ДО Саха-Якутия (Якутск), КСШОР г. Владивосток, СШ №3 (Благовещенск).
  • ЮФЛ Приволжье: АНО «РЦПФ Нижний Новгород», Академия «Крылья Советов» (Самара), АНО ФК «Уфа», ООО «Нефтехимик» (Нижнекамск), ОСШ «Челябинск», Академия игр. видов спорта (Пермь), МКПЮФПМ «Мордовия» (Саранск), СШ «Волга им. Н.П. Старостина» (Ульяновск), СК «Камаз» (Набережные Челны), СШОР ФСО Трудовые резервы (Казань), АНО ФК «Оренбург», СШ «Зенит-Ижевск».
  • ЮФЛ Юг: СШ СК «Ротор» (Волгоград), СШ по футболу «Сочи», ВРДЮСОО им. Слуцкого (Волгоград), Академия футбола «Рамзан» (Грозный), ГБУ ДО СШ «Академия футбола» (Краснодар), ГАУ ДО Академия «Алания» (Владикавказ), СФК «Волгарь» (Астрахань), СШ «Черноморец» (Новороссийск), «Динамо-Дагестан» (Махачкала), ГБПОУ «СУОР» (Ставропольский край), АНО ФК «Динамо» (Махачкала), ГАУ ПФК «Спартак-Нальчик», Академия «Ротор» (Волгоград), КСШ «Победа» (Карачаево-Черкесская Республика).
Источник: https://yflrussia.ru/posts/1111608
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