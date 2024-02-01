РФС утвердил состав участников нового сезона в Межрегиональных ЮФЛ

Российский футбольный союз (РФС) утвердил состав участников сезона-2024 в Межрегиональных ЮФЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги 1 февраля.

Полный список участников межрегиональных ЮФЛ сезона 2024 выглядит следующим образом: