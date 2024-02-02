1,4 миллиона школьников в России играют в футбол на уроках физкультуры

Российский футбольный союз (РФС) подвел итоги реализации проекта «Футбол в школе» за первое полугодие-2023/24 учебного года.

В соответствии с данными Минпросвещения России, за этот период футболом на уроке физкультуры в школах — участницах проекта РФС занимались 1 389 412 детей. Это 8 процентов от общего числа школьников в стране. В среднем в одной школе регулярно занимаются футболом на уроке физкультуры 353 школьника — по сравнению с прошлым учебным годом, прирост составил 32 процента.

Доля девочек, занимающихся футболом в школе, сохраняется на уровне 47,1 процента. В текущем учебном году их количество составляет 654 594 человек. Из них в секциях занимается 23 процента, в ДЮСШ — 10,3 процента.

Больше всего в проекте представлены ученики 3-6 классов — 659 178 школьников. В секциях больше всего учеников 2-6 классов. Их количество — 97 522.

«Футбол в школе» — проект РФС, нацеленный на вовлечение максимально возможного количества детей и подростков в занятия самым популярным спортом в мире. Благодаря нему школьники по всей стране получают возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и школьных футбольных секциях, участвовать в регулярных турнирах Школьной футбольной лиги и фестивалях.