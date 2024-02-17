Болельщики выбрали лучший гол ЮФЛ-1 прошлого сезона

Гол нападающего Матвея Мельникова из «Чертаново» в 12-м туре ЮФЛ-1 против «Рубина» болельщики признали лучшим забитым мячом лиги в прошлом сезоне. Пользователи выбрали его путем голосования в официальном Telegram-канале ЮФЛ.

17-летний форвард обработал длинную передачу, обыграл защитника и точно пробил в ближний угол ворот. Этот мяч оказался победным в поединке с «Рубином».

В финал голосования также вышли два гола Серафима Грозовского из СШОР «Зенит» и мячи Родиона Толстенока и Владимира Авдеева (оба представляют «Мастер-Сатурн»).