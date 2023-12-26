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Сегодня, 16:50

В этом матче Роналду влюбил в себя итальянцев. Историческая бисиклета, изменившая карьеру Криштиану

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Гол Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса» в матче за «Реал».
Фото Global Look Press
Кадр матча «Ювентус» — «Реал» 3 апреля 2018 года.
Кадр матча «Ювентус» — «Реал» 3 апреля 2018 года.
Кадр матча «Ювентус» — «Реал» 3 апреля 2018 года.
Кадр матча «Ювентус» — «Реал» 3 апреля 2018 года.
Кадр матча «Ювентус» — «Реал» 3 апреля 2018 года.
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Самый красивый гол в карьере португальца.

За что мы любим футбол? Прежде всего за эмоции, которые дарят нам голы. Увидев красивый забитый мяч, особенно вживую, мы получаем невероятное эстетическое удовольствие. В карьере Роналду таких шедевров хоть отбавляй, но невероятная по исполнению бисиклета прочно врезалась в память каждого любителя этой игры.

Весной 2018-го Криштиану нанес тот самый удар по воротам «Ювентуса» (3:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Тогда ему аплодировали даже самые преданные фанаты «старой синьоры». Но обо всем по порядку.

Незадолго до...

В том розыгрыше ЛЧ «Ювентус» и «Реал» вышли в плей-офф со вторых мест в своих группах. Туринцы пропустили вперед «Барселону», а с гегемонией сливочных решительно не согласился «Тоттенхэм». Английская команда тогда действительно преподнесла сюрприз, став лидером своего квартета.

В 1/8 финала королевский клуб по сумме двух матчей уверенно разобрался с «ПСЖ» (5:2), а итальянская команда потратила немало сил, чтобы пройти «Тоттенхэм» (4:3). В невероятной форме находился Игуаин, который буквально в одиночку протащил «старую синьору» в следующий раунд.

Вторник. Турин. &quot;Ювентус&quot; - &quot;Реал&quot; - 0:3. Феноменальный гол КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Ночной кошмар Буффона. Роналду тащит «Реал» в полуфинал

Перед началом очной встречи многие обращали внимание на статистику противостояния двух грандов. Начиная с 1962 года и «Реал» и «Ювентус» провели между собой 20 игр в еврокубках, одержали по 9 побед при 2 ничьих.

При этом команды схлестнулись друг против друга в финале Лиги чемпионов-2016/17. Та жаркая битва в Кардиффе выглядела словно избиение младенца — «королевский клуб» не оставил никаких шансов своему сопернику, разгромив «Юве» со счетом 4:1. Героем того вечера стал Криштиану Роналду, оформивший дубль. Португальцу было суждено повлиять на исход матча и через год.

Шедевр после детской ошибки Кьеллини

Вернемся почти на пять лет назад. Идет 64-я минута первого матча 1/4 финала «Ювентус» — «Реал». Подопечные Зинедина Зидана ведут со счетом 1:0 благодаря точному удару Роналду в самом начале встречи.

Оплот обороны итальянской команды Кьеллини совершает ошибку в простейшей ситуации: не разобравшись с Буффоном, он успевает в подкате протолкнуть мяч в сторону лицевой линии. Да еще и с такой слабой силой, что снаряд не ушел за пределы поля.

Кадр матча «Ювентус» — «Реал» 3 апреля 2018 года.

Дальше в эпизод включается молниеносный Роналду. Португалец догоняет уходящий мяч и направляет его в сторону Лукаса Васкеса. Тот бьет в практически пустые ворота, но легендарный Буффон спасает свою команду.

Кадр матча «Ювентус» — «Реал» 3 апреля 2018 года.

Затем мяч попадает в ноги Карвахалю, которому противостоит Алекс Сандро. Оценив ситуацию, испанский латераль исполняет фирменный кросс в штрафную, где в это время Криштиану уходит от опеки Барцальи и Де Шильо, находит себе свободное пространство и наносит роковой удар. Идеальная по исполнению бисиклета. Буффон даже не дернулся.

Кадр матча «Ювентус» — «Реал» 3 апреля 2018 года.

На первый взгляд кажется, что этот гол — демонстрация невероятных акробатических качеств супербомбардира. Так оно и есть, но здесь проявилось и другое немаловажное умение Роналду — вовремя отклеиться от своего опекуна. Благодаря этому португалец до сих пор показывает феноменальную результативность в свои 38 лет.

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Овации итальянских тифози

После невероятного по красоте удара вся домашняя арена «Ювентуса» аплодировала Криштиану. Нападающий в ответ показал трибунам большой палец.

Кадр матча «Ювентус» — «Реал» 3 апреля 2018 года.

Еще одна красноречивая реакция на гол — удивление Зидана. Француз в бытность игроком забил немало красивых мячей, но даже его поразил этот эпизод с участием Роналду.

Кадр матча «Ювентус» — «Реал» 3 апреля 2018 года.

По версии журнала FourFourTwo, именно бисиклета «Ювентусу» в 2018-м — лучший гол в карьере Криштиану. В рейтинге она обошла точный дальний удар в ворота «Порту» (1/4 финала ЛЧ-2008/09) и гол сборной Испании со штрафного (ЧМ-2018).

Роналду был так впечатлен, что перешел в «Ювентус»

Как выяснилось позже, этот гол и реакция поклонников туринского клуба оказали большое влияние на дальнейшую карьеру Роналду. В том сезоне игроки мадридского «Реала» снова подняли кубок ЛЧ над головой, а эпоха португальца в Испании подошла к концу.

Причины ухода Криштиану обсуждали все кому не лень. Кто-то говорил, что дело в мотивации, а кто-то винил босса сливочных Флорентино Переса.

Криштиану Роналду. Роналду забил в 2023 году 50 голов! Лучшая результативность за пять лет и огромные доходы

Как бы то ни было, спустя несколько месяцев после того самого гола Роналду перебрался в «Ювентус». Сам футболист никогда не говорил прямо, но намекал, что именно поведение итальянских тифози стало для него одним из решающих факторов при принятии решения о переезде в Италию.

В этом признался и спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи. Он связывался с агентом Криштиану Жорже Мендешем, и тот сообщил ему, что форвард буквально влюбился в местных болельщиков.

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Зинедин Зидан
Криштиану Роналду
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ФК Реал
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