В этом матче Роналду влюбил в себя итальянцев. Историческая бисиклета, изменившая карьеру Криштиану
За что мы любим футбол? Прежде всего за эмоции, которые дарят нам голы. Увидев красивый забитый мяч, особенно вживую, мы получаем невероятное эстетическое удовольствие. В карьере Роналду таких шедевров хоть отбавляй, но невероятная по исполнению бисиклета прочно врезалась в память каждого любителя этой игры.
Весной 2018-го Криштиану нанес тот самый удар по воротам «Ювентуса» (3:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Тогда ему аплодировали даже самые преданные фанаты «старой синьоры». Но обо всем по порядку.
Незадолго до...
В том розыгрыше ЛЧ «Ювентус» и «Реал» вышли в плей-офф со вторых мест в своих группах. Туринцы пропустили вперед «Барселону», а с гегемонией сливочных решительно не согласился «Тоттенхэм». Английская команда тогда действительно преподнесла сюрприз, став лидером своего квартета.
В 1/8 финала королевский клуб по сумме двух матчей уверенно разобрался с «ПСЖ» (5:2), а итальянская команда потратила немало сил, чтобы пройти «Тоттенхэм» (4:3). В невероятной форме находился Игуаин, который буквально в одиночку протащил «старую синьору» в следующий раунд.
Перед началом очной встречи многие обращали внимание на статистику противостояния двух грандов. Начиная с 1962 года и «Реал» и «Ювентус» провели между собой 20 игр в еврокубках, одержали по 9 побед при 2 ничьих.
При этом команды схлестнулись друг против друга в финале Лиги чемпионов-2016/17. Та жаркая битва в Кардиффе выглядела словно избиение младенца — «королевский клуб» не оставил никаких шансов своему сопернику, разгромив «Юве» со счетом 4:1. Героем того вечера стал Криштиану Роналду, оформивший дубль. Португальцу было суждено повлиять на исход матча и через год.
Шедевр после детской ошибки Кьеллини
Вернемся почти на пять лет назад. Идет 64-я минута первого матча 1/4 финала «Ювентус» — «Реал». Подопечные Зинедина Зидана ведут со счетом 1:0 благодаря точному удару Роналду в самом начале встречи.
Оплот обороны итальянской команды Кьеллини совершает ошибку в простейшей ситуации: не разобравшись с Буффоном, он успевает в подкате протолкнуть мяч в сторону лицевой линии. Да еще и с такой слабой силой, что снаряд не ушел за пределы поля.
Дальше в эпизод включается молниеносный Роналду. Португалец догоняет уходящий мяч и направляет его в сторону Лукаса Васкеса. Тот бьет в практически пустые ворота, но легендарный Буффон спасает свою команду.
Затем мяч попадает в ноги Карвахалю, которому противостоит Алекс Сандро. Оценив ситуацию, испанский латераль исполняет фирменный кросс в штрафную, где в это время Криштиану уходит от опеки Барцальи и Де Шильо, находит себе свободное пространство и наносит роковой удар. Идеальная по исполнению бисиклета. Буффон даже не дернулся.
На первый взгляд кажется, что этот гол — демонстрация невероятных акробатических качеств супербомбардира. Так оно и есть, но здесь проявилось и другое немаловажное умение Роналду — вовремя отклеиться от своего опекуна. Благодаря этому португалец до сих пор показывает феноменальную результативность в свои 38 лет.
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Овации итальянских тифози
После невероятного по красоте удара вся домашняя арена «Ювентуса» аплодировала Криштиану. Нападающий в ответ показал трибунам большой палец.
Еще одна красноречивая реакция на гол — удивление Зидана. Француз в бытность игроком забил немало красивых мячей, но даже его поразил этот эпизод с участием Роналду.
По версии журнала FourFourTwo, именно бисиклета «Ювентусу» в 2018-м — лучший гол в карьере Криштиану. В рейтинге она обошла точный дальний удар в ворота «Порту» (1/4 финала ЛЧ-2008/09) и гол сборной Испании со штрафного (ЧМ-2018).
Роналду был так впечатлен, что перешел в «Ювентус»
Как выяснилось позже, этот гол и реакция поклонников туринского клуба оказали большое влияние на дальнейшую карьеру Роналду. В том сезоне игроки мадридского «Реала» снова подняли кубок ЛЧ над головой, а эпоха португальца в Испании подошла к концу.
Причины ухода Криштиану обсуждали все кому не лень. Кто-то говорил, что дело в мотивации, а кто-то винил босса сливочных Флорентино Переса.
Как бы то ни было, спустя несколько месяцев после того самого гола Роналду перебрался в «Ювентус». Сам футболист никогда не говорил прямо, но намекал, что именно поведение итальянских тифози стало для него одним из решающих факторов при принятии решения о переезде в Италию.
В этом признался и спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи. Он связывался с агентом Криштиану Жорже Мендешем, и тот сообщил ему, что форвард буквально влюбился в местных болельщиков.
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