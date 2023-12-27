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Сегодня, 11:00

Кошмар «ПСЖ» на «Камп Ноу». Один из величайших матчей в истории Лиги чемпионов

Антон Бабошин
Корреспондент
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Серхи Роберто (в центре) забил победный гол в противостоянии с «ПСЖ» в 2017 году в Лиге чемпионов.
Фото Global Look Press
Футболист Лионель Месси с фанатами «Барселоны».
Лионель Месси празднует с фанатами победу «Барселоны» над «ПСЖ».
Фото Global Look Press
Телевизор Haier 65 Smart TV S7.
Фото haieronline.ru
Момент с голом Луиса Суареса в ворота «ПСЖ».
Фото Global Look Press
Футболист Неймар.
Неймар выполняет угловой удар.
Фото Global Look Press
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«Барселона» сделала то, что казалось невозможным.

В истории мирового спорта есть матчи настолько выдающиеся, что они получили собственные имена. Например, все знают, что победа сборной США над грозной командой СССР на Олимпиаде-80 в Лэйк-Плесиде называется «Чудом на льду». Баскетбольный триумф советской дружины над американцами на Играх в Мюнхене в 1972-м навсегда вошел в историю как «Три секунды». Драматичный матч советских и венгерских ватерполистов в Мельбурне-1956 — «Побоище в бассейне».

Есть такие примеры и в футболе. Так, финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Миланом», о котором мы уже вспоминали, называют «Стамбульским чудом». А за встречей, прошедшей 8 марта 2017 года в Барселоне, прочно закрепилось имя La Remontada, что по-русски означает «возвращение», а на сленге болельщиков — «камбэк».

Огнем и мячом

В матчах 1/8 финала между «Пари-Сен-Жермен» и «Барселоной» сезона-2016/17 примечательными были не только даты — хотя первая игра прошла 14 февраля, в День святого Валентина, а ответная состоялась 8 марта. Эта пара начала привлекать повышенное внимание экспертов и болельщиков сразу после жеребьевки стадии плей-офф. Потому что в ней встретились две команды, претендовавшие на титул.

«Барселона» располагала просто шикарным составом, в котором выделялось атакующее трио МСН — Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар. Многие считают их лучшей атакующей связкой как минимум современного футбола. В группе каталонцы почти не заметили сопротивления. В трех домашних матчах они одержали победы с общим счетом 15:0, хотя в соперниках у «Барсы» были «Манчестер Сити», менхенгладбахская «Боруссия» и «Селтик». Даже выездной проигрыш в Англии не помешал команде Луиса Энрике досрочно выйти из группы с первого места.

Среда. Барселона. &quot;Барселона&quot; - &quot;ПСЖ&quot; - 6:1. Лионель МЕССИ и фанаты празднуют победу. Испания: лучшее поколение выиграло матч своей жизни

И «ПСЖ», которым тогда руководил Унаи Эмери, прошел групповой этап Лиги без поражений, и уже после четвертого тура гарантировал себе выход в плей-офф. Первое место парижане уступили лондонскому «Арсеналу», в заключительном матче группы с болгарским «Лудогорцем» вынуждены были спасаться благодаря пенальти на последней минуте. И в итоге жребий свел их именно с «Барселоной».

День святого Валентина на «Парк де Пренс» выдался для сине-гранатовых на редкость грустным. Эмери и его команде удалось нейтрализовать грозную атаку «Барсы», Месси в Париже на поле как будто растворился, и за 90 минут у каталонцев не было ни одного внятного голевого момента. Зато «ПСЖ» забил четырежды — дубль Анхеля ди Марии, гол Юлиана Дракслера и яркая точка от Эдинсона Кавани.

Счет 4:0 звучал как приговор. В истории Лиги чемпионов такой гандикап после первого матча не удавалось отыграть никому. Впрочем, Луис Энрике сохранял олимпийское спокойствие: «Если кто-то может забить в наши ворота четыре мяча, значит, мы можем забить им и шесть». «Думаю, если кому-то такая задача по плечу, то именно «Барселоне», — вторил своему тренеру Суарес.

Телевизор Haier 65 Smart TV S7.
Фото haieronline.ru

Прямиком на «Камп Ноу»

Казалось бы, прошло всего шесть лет, а ответный матч в этой паре уже стал настоящей классикой, которую полагается время от времени пересматривать. Если же вы до сих пор не видели матча целиком, то отказываете себе в настоящем футбольном пиршестве. Включайте телевизор и отправляйтесь прямиком на «Камп Ноу».

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Момент с голом Луиса Суареса в ворота «ПСЖ».
Фото Global Look Press

План «Барсы»

Составлять и отрабатывать план на ответный матч «Барса» принялась в чемпионате Испании, выиграв в начале марта два домашних матча с общим счетом 11:1. «ПСЖ» выглядел скромнее, но тоже выигрывал, а главное — не пропускал. А после 4:0 логично было сделать упор на оборону.

8 марта «Камп Ноу» был привычно переполнен — игра собрала больше 96 тысяч зрителей. Луис Энрике ожидаемо сделал ставку на атаку и поменял игровую схему. В Париже «Барселона» играла классические 4-4-3, но сейчас перешла на 3-4-3. В центре обороны вместе с Самюэлем Юмтити и Жераром Пике вышел Хавьер Маскерано, а Хорди Альба и Серхи угодили в запас, в полузащите Андреса Иньесту отрядили на левый фланг, справа появился Иван Ракитич вместо Андре Гомеша. Наконец, Месси тренерский штаб сдвинул на позицию под нападающими, а его место в тройке форвардов занял Рафинья. А у парижан в резерве оказался герой первого матча Ди Мария, вместо которого на поле появился Лукас Моура, и в центр обороны вернулся опытный Тьяго Силва.

Среда. Барселона. &quot;Барселона&quot; - &quot;ПСЖ&quot; - 6:1. 90+1-я минута. Арбитр матча Дениз Айтекин назначил пенальти за падение Луиса СУАРЕСА (слева) в штрафной соперника. «Барса»: чудеса воли и... симуляции

Уже на 3-й минуте после подачи Рафиньи у защиты «ПСЖ» и вратаря Кевина Траппа наступило коллективное помутнение разума, мяч заметался по штрафной, и никто не помешал Суаресу переправить его в ворота. Открыв счет, хозяева продолжили давить на ворота соперников, постоянно создавая моменты, тогда как атаки «ПСЖ» выглядели какими-то неуклюжими.

Совершенно неуклюжими были и действия защитников гостей на 40-й минуте, обернувшиеся вторым голом. Маркиньос непонятным образом проиграл позицию Иньесте, не располагающему богатырскими габаритами, и хавбек сумел сделать красивый пас пяткой. А Лейвин Курзава как будто впервые увидел перед собой мяч — после его тычка тот срезался в ворота. 2:0, к перерыву план «Барселоны» работал как часы.

Еще пара неловких движений стоили «ПСЖ» пенальти в свои ворота в начале второго тайма. Тома Менье после очередного хитрого паса Иньесты потерял равновесие и покатился прямо под ноги Неймару, входившему в штрафную. Бразилец не стал долго думать, споткнулся о соперника и упал. А Месси с точки спокойно переиграл Траппа.

Футболист Лионель Месси с фанатами «Барселоны».
Лионель Месси празднует с фанатами победу «Барселоны» над «ПСЖ».
Фото Global Look Press

Войти в историю

Оказавшись в шаге от цели, «Барселона» забуксовала. А гости вспомнили, что тоже умеют играть в футбол. И вот уже Кавани, сыграв на опережение, пробил в штангу. Это был первый звонок, а через 10 минут «ПСЖ» удалась шикарная горизонтальная атака. Заброс с центра поля, Курзава скинул мяч назад, а все тот же Кавани роскошно пробил с лета под перекладину.

После этого положение сине-гранатовых стало едва ли не хуже, чем перед началом игры. Теперь нужно было забивать минимум трижды, а на этот подвиг у «Барсы» оставалось всего полчаса. Более того, французский клуб поймал ритм игры и создал еще несколько опаснейших моментов — Кавани не использовал выход один на один, а уже за пять с небольшим минут до истечения времени то же самое проделал вышедший на замену Ди Мария. А ведь второй пропущенный гол поставил бы крест на любых попытках хозяев отыграться.

Но вместо этого игру на 88-й минуте оживил Неймар, со штрафного закрутивший мяч в ближнюю девятку ворот «ПСЖ» и вернувший надежду на «Камп Ноу». Прошло всего ничего времени, и арбитр Дениз Айтекин решился поставить второй пенальти в ворота гостей — на этот раз после неоднозначного контакта Суареса и Маркиньоса. И Неймар оформил дубль за три минуты, а «Барселона» оказалась на расстоянии вытянутой руки от рекорда и попадания в историю. На это у нее было пять минут, добавленных Айтекином.

Среда. Барселона. &quot;Барселона&quot; - &quot;ПСЖ&quot; - 6:1. 90+5-я минута. Гол СЕРХИ РОБЕРТО (в центре, на газоне). «Барса» — «ПСЖ». В гостях у сказки. Семь минут, которые свели с ума весь мир

Они пролетели почти незаметно и в атаках хозяев, но до опасных моментов дело не дошло. Последним шансом должен был стать стандарт, на который пришел даже вратарь Марк-Андре тер-Штеген. Первую подачу почти от центра поля игроки «ПСЖ» отбили, но мяч вернулся к Неймару. Тот продвинулся вперед, на замахе убрал оппонента и сделал мягкий заброс в штрафную. А там Серхи отклеился от оппонента и переправил мяч в ворота — 6:1 за 20 секунд до истечения компенсированного времени!

На какой-либо ответ у парижан времени не оставалось, и «Барса» стала первым клубом, отыгравшим в плей-офф Лиги чемпионов отставание в четыре мяча.

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