Национальные команды Аргентины и Алжира встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на среду, 17 июня. Игра пройдет на арене «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити, начало — в 4.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

За основными событиями и результатом игры Аргентина — Алжир можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа J.

17 июня, 04:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)

Аргентина и Алжир играют в группе J, где также выступают Австрия и Иордания.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

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