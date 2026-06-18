Кински: «У сборной Чехии нет другого выхода, кроме как обыграть ЮАР»

Бывший вратарь «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча национальной команды против ЮАР на чемпионате мира-2026.

«Для нас это решающая игра, потому что, если мы проиграем или сыграем вничью, будет мало шансов выйти из группы. Не думаю, что получится обыграть Мексику в последнем туре, потому что они дома и это будет очень тяжело. Я жду от матча с ЮАР атакующей игры.

Для нас нет другого выхода, кроме как обыграть их. Надеюсь, мы сможем это сделать и выйти из группы», — сказал Кински «СЭ».

Матч пройдет в четверг, 18 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.