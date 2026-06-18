Чемпионат мира по футболу — 2026: расписание матчей 2-го тура
Матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 пройдут с 18 по 24 июня. «СЭ» публикует расписание.
Расписание 2-го тура ЧМ-2026 по футболу
18 июня (четверг)
19.00. Группа А. Чехия — ЮАР
22.00. Группа B. Швейцария — Босния и Герцеговина
19 июня (пятница)
01.00. Группа B. Канада — Катар
04.00. Группа A. Мексика — Южная Корея
22.00. Группа D. США — Австралия
20 июня (суббота)
01.00. Группа C. Шотландия — Марокко
03.30. Группа C. Бразилия — Гаити
06.00. Группа D. Турция — Парагвай
20.00. Группа F. Нидерланды — Швеция
23.00. Группа E. Германия — Кот-д'Ивуар
21 июня (воскресенье)
03.00. Группа E. Эквадор — Кюрасао
07.00. Группа F. Тунис — Япония
19.00. Группа H. Испания — Саудовская Аравия
22.00. Группа G. Бельгия — Иран
22 июня (понедельник)
01.00. Группа H. Уругвай — Кабо-Верде
04.00. Группа G. Новая Зеландия — Египет
20.00. Группа J. Аргентина — Австрия
23 июня (вторник)
00.00. Группа I. Франция — Ирак
03.00. Группа I. Норвегия — Сенегал
06.00. Группа J. Иордания — Алжир
20.00. Группа K. Португалия — Узбекистан
23.00. Группа L. Англия — Гана
24 июня (среда)
02.00. Группа L. Панама — Хорватия
05:00. Группа K. Колумбия — ДР Конго
Время начала — московское.