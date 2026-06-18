Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 17:00

Чемпионат мира по футболу — 2026: расписание матчей 2-го тура

Опубликовано расписание 2-го тура группового этапа ЧМ-2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 пройдут с 18 по 24 июня. «СЭ» публикует расписание.

Расписание 2-го тура ЧМ-2026 по футболу

18 июня (четверг)

19.00. Группа А. Чехия — ЮАР

22.00. Группа B. Швейцария — Босния и Герцеговина

19 июня (пятница)

01.00. Группа B. Канада — Катар

04.00. Группа A. Мексика — Южная Корея

22.00. Группа D. США — Австралия

20 июня (суббота)

01.00. Группа C. Шотландия — Марокко

03.30. Группа C. Бразилия — Гаити

06.00. Группа D. Турция — Парагвай

20.00. Группа F. Нидерланды — Швеция

23.00. Группа E. Германия — Кот-д'Ивуар

21 июня (воскресенье)

03.00. Группа E. Эквадор — Кюрасао

07.00. Группа F. Тунис — Япония

19.00. Группа H. Испания — Саудовская Аравия

22.00. Группа G. Бельгия — Иран

22 июня (понедельник)

01.00. Группа H. Уругвай — Кабо-Верде

04.00. Группа G. Новая Зеландия — Египет

20.00. Группа J. Аргентина — Австрия

23 июня (вторник)

00.00. Группа I. Франция — Ирак

03.00. Группа I. Норвегия — Сенегал

06.00. Группа J. Иордания — Алжир

20.00. Группа K. Португалия — Узбекистан

23.00. Группа L. Англия — Гана

24 июня (среда)

02.00. Группа L. Панама — Хорватия

05:00. Группа K. Колумбия — ДР Конго

Время начала — московское.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Marca: «Реал» готов заплатить «Баварии» за Олисе до 220 миллионов евро
Неймар не поедет со сборной Бразилии на матч ЧМ-2026 против Гаити
Чехия — ЮАР: стартовые составы на матч ЧМ-2026
Формат ЧМ с 48 сборными не так уж плох. Хватит брюзжать, давайте кайфовать!
Канада — Катар: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу
Чехия — ЮАР: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Булыкин — о матче Швейцария — Босния на ЧМ-2026: «К этой игре швейцарцы отнесутся по-другому»

Чехия — ЮАР: прямой эфир, видеотрансляция, где смотреть онлайн матч ЧМ по футболу
Новости
RSS RSS
Все новости