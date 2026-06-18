В ночь с 18 на 19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Канады и Катара. Игра пройдет на арене «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Начало — в 01.00 по московскому времени. Матч Канады и Катара можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа B.

19 июня, 01:00. BC Place (Ванкувер)

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

Следить за ключевыми событиями встречи Канада — Катар можно в матч-центре на нашем сайте.

Канада и Катар попали в группу В вместе с Боснией и Герцеговиной и Швейцарией.

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