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Булыкин — о матче Швейцария — Босния на ЧМ-2026: «К этой игре швейцарцы отнесутся по-другому»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Швейцария — Босния и Герцеговина на чемпионате мира-2026.

«Я думаю, швейцарцы фавориты, они должны победить в этом матче. Вероятно, с небольшой разницей по забитым мячам. Швейцария сильнее и по качеству игры, и по футболистам. Их первый матч со сборной Катара был неожиданностью, но ко второй игре команда должна будет отнестись по-другому и победить», — сказал Булыкин «СЭ».

Швейцария и Босния сыграют в четверг, 18 июня, на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

В 1-м туре в группе B Швейцария сыграла вничью с Катаром (1:1), а Босния — с Канадой (1:1).

(Александр Антоняк)

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