Швейцария и Босния и Герцеговина встретятся на чемпионате мира

Сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины встретятся в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в четверг, 18 июня. Игра будет проходить на арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе (США), стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Матч Швейцария — Босния и Герцеговина можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Команды выступают в группе В, где также играют Канада и Катар.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике.

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За основными событиями и результатом игры Швейцария — Босния и Герцеговина можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа B.

18 июня, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

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