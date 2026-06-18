Непомнящий отметил положительный эффект от пауз на водопой на ЧМ-2026: «Идет на пользу тренерам»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» прокомментировал нововведение чемпионата мира-2026.

«Некоторые команды ярко себя проявили именно во втором тайме. Это говорит о том, что тренеры умеют оперативно вносить коррективы. Многие осуждают паузы, которые отводят на водопой, но мне кажется, что это привносит большой плюс в работу тренера. Практически во всех игровых видах спорта есть возможность оперативно влиять на ситуацию во время игры, но в футболе этого нет. Сейчас же появилась возможность делать это в середине тайма, и мне показалось, что подобные моменты только идут на пользу тренерам. Они вносят коррективы, и мы видим как команда меняет лицо», — сказал Непомнящий «СЭ».

Обязательные паузы на 22-й и 67-й минутах стали нововведением ЧМ-2026. По официальной версии — перерывы помогают поддерживать здоровье игроков. Помимо этого во время паузы футболисты могут пообщаться с тренерским штабом и медперсоналом.