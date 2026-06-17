Роналду высказался о результате матча Португалия — ДР Конго на ЧМ: «Это не тот старт, которого мы хотели»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат встречи с ДР Конго (1:1) на групповом этапе ЧМ-2026.

41-летний португалец не забил в 10-м матче подряд на крупных турнирах. Форвард лишь 25 раз коснулся мяча, что стало его худшим показателем в полных играх на ЧМ и Евро.

«Это не тот старт, которого мы хотели, но это еще далеко не конец. Голову выше и фокус на следующем матче», — написал Роналду в соцсетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. 23 июня Португалия сыграет с Узбекистаном, а 28 июня — с Колумбией.